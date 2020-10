Le 5 cose che nessuno sa di Barbara D’Urso: ve lo aspettavate?

La Regina della domenica sera ha i suoi segreti. Sebbene ami parlare di lei, non ha detto proprio tutto tutto. Ecco 5 cose che non sapete su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è una delle regine del trash e del gossip italiano. Da quando è al timone di Live – Non è la D’Urso, le notizie che escono dal suo salottino sono numerose. Non solo notizie, ma anche litigi e discussioni che vanno avanti per settimane. Persona molto empatica, spesso familiarizza con i suoi ospiti parlando anche della sua vita privata.

LEGGI ANCHE > > > Le 5 cose che nessuno sa di Luca Argentero: voi ve lo aspettavate?

È pur sempre vero che davanti alle telecamere non si può dire proprio tutto e che i riflettori, a volte, meglio tenerli lontani dalla propria vita. Anche Barbara D’Urso, nonostante la sua apertura, nasconde i suoi piccolo segreti. Ecco, dunque, 5 cose che nessuno sa della conduttrice napoletana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elettra Lamborghini bollente: “Hai sempre le mani qui” – VIDEO

Le 5 cose che nessuno sa di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, da quando è entrata sugli schermi degli italiani non ha messo troppi veli sulla sua vita privata, anzi. In genere, la conduttrice napoletana rivela con facilità i suoi segreti, ma ce n’è qualcuno mai rivelato davanti alle telecamere del suo salottino.