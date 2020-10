Uk, il dentista non lo riceve: si ubriaca e si estrae due denti da solo

In Uk un uomo, dato che il dentista non lo riceveva in tempi brevi, ha deciso di ubriacarsi e di estrarsi due denti da solo utilizzando una pinza.

Chris Savage è un uomo di 42 anni che di professione fa l’operaio. A causa della crisi economica scatenata dal coronavirus, si è ritrovata nella condizione di avere un problema ai denti ma non di non potersi permettere di andare dal dentista. E allora Savage ha deciso che forse poteva risolvere da solo questo suo problema di salute. Ha infatti scelto di ubriacarsi e di estrarsi due denti da solo. Una scelta pericolosa e che inoltre risulta molto dolorosa, al punto che l’uomo in seguito l’ha definita “la cosa più orribile che avesse mai fatto”. Otto lattine della famosa birra Stella Artois. Questa la quantità che ha assunto per stordirsi per poi provare ad estrarre i denti malati con delle pinze. Non proprio un antidolorifico, ma evidentemente a Savage non è venuto in mente di meglio per sopportare la terribile operazione fai-da-te che aveva deciso di intraprendere.

Si ubriaca e si estrae due denti da solo, le dichiarazioni dell’uomo

Bisogna anche considerare che l’uomo non era iscritto al Servizio Sanitario inglese, e avrebbe dovuto aspettare almeno una settimana per potersi recare gratuitamente da un dentista. Ma evidentemente il dolore era troppo e lui aveva fretta. Di qui una decisione di cui però si è in seguito pentito. L’uomo ha infatti dichiarato in seguito ai giornalisti che “L’igiene non mi passava per la testa, pensavo solo a tirare fuori il dente. Il rumore dello ‘squelch’ mentre lo tiri fuori non assomiglia a niente che abbia mai provato. A quel punto ho pensato ‘ho fatto un grosso errore’”. Per fortuna, questa vicenda si è risolta per il meglio e Savage non ha riportato danni. Il rischio era infatti che potesse contrarre un’infezione e che arrivasse persino a rischiare la morte nel caso in cui fosse insorta una sepsi.

