Meteo, torna il caldo nel weekend: Italia tra sole e nuovi acquazzoni

Torna a riscaldarsi il meteo in Italia, infatti nel weekend avremo una situazione variegata sulla penisola, tra sole e nuovi acquazzoni.

Migliora il meteo durante il weekend, con un colpo di scena che potrebbe avvicinarsi ad inizio settimana, ossia un clamoroso ritorno del caldo. Come sempre sappiamo che ottobre è un mese di transizione, che spezza il caldo estivo dall’inizio del freddo invernale. Questa prima metà del decimo mese dell’anno, però, ha fatto registrare temperature basse e diverse precipitazioni.

Nelle ultime ore però, si sta avvicinando nuovamente il redivivo anticiclone africano che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Infatti la corrente di aria calda, proveniente dall’Africa, riuscirà ad imporsi a partire da lunedì, scaladando nuovamente il meteo sulla penisola. Le temperature, quindi si alzeranno nuovamente, anche se con il nuovo anticiclone in arrivo, non è garantito il sole su tutta la penisola.

Meteo, arriva il weekend: migliora al Nord, ancora piogge al Sud

Durante questo weekend, il meteo inizierà a migliorare sulla penisola anche a causa dell’allontanamento del ciclone verso i Balcani. Così gran parte della penisola avrà finalmente la chance di viversi qualche giorno di sole, prima del definitivo cambio di stagione. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa accadrà durante questo sabato sui tre settori italiani, in attesa della svolta che potrebbe arrivare da lunedì.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo prevalentemente soleggiato, con qualche banco di nebbia che al mattino potrebbe minare la visibilità su Lombardia e Piemonte. Migliora anche altrove, dove il meteo offrirà una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature rimangono stazionarie, con massime che andranno dai 15 ai 18 gradi.

Mentre invece, sulle regioni del Centro Italia inizierà ad aumentare la variabilità. Già dal mattino lievi piogge toccheranno la Toscana, per poi sulla dorsale appenninica e sulla Sardegna. Mentre risulta migliore il meteo sulla costa Adriatica. Le temperature anche qui rimarranno stabili, con massime che oscilleranno dai 14 ai 19 gradi.

Infine resistono le piogge sulle regioni del Sud Italia. Infatti già dal mattino alcune precipitazioni colpiranno la Campania, la Puglia, la Calabria e la parte settentrionale della Sicilia. La situazione dovrebbe attenuarsi in giornata, con piogge che diminuiranno la propria intensità e cieli più sereni. Anche qui le temperature rimarranno invariate, con massime che andranno dai 18 ai 22 gradi.

