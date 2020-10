Google Maps, affollamento in tempo reale di luoghi e negozi: l’update

Con un aggiornamento annunciato al Search On 2020, su Google Maps arriveranno presto informazioni sull’affollamento in tempo reale di luoghi e locali

Google Maps è da anni un servizio indispensabile per chiunque. Con pochi semplici click, permette agli utenti di tutto il mondo di avere indicazioni stradali ottimizzate, informazioni in tempo reale e tanto altro. Uno dei punti di forza del colosso di Mountain View sono i continui aggiornamenti, che rendono il servizio di volta in volta più completo.

Come annunciato in occasione del Search On 2020 – un evento in streaming tenuto da Big G – sono arrivate nuove informazioni utili proprio su Google Maps. Presto, infatti, ci sarà un nuovo aggiornamento molto interessante sia per Android che per iOS. Nello specifico, il servizio sarà in grado di indicare in tempo reale il livello di affollamento di negozi e luoghi pubblici. Un ulteriore strumento utile, soprattutto vista l’emergenza Covid-19 in corso.

Google Maps, affollamento in tempo reale di luoghi e negozi: come funziona

Una grandissima novità, che si rivelerà molto utile soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19. Dai prossimi giorni, su Android e iOS verrà rilasciato un aggiornamento per Google Maps che implementerà informazioni aggiuntive su luoghi pubblici e locali al chiuso. Nello specifico, sarà possibile monitorare in tempo reale il livello di affollamento dei locali. Come spiegato dal colosso di Mountain View in occasione del Search On 2020, saranno incluse aree all’aperto come spiagge e parchi, ma anche attività essenziali come supermercati, benzinai, farmacie ecc.

Ma c’è un altro aspetto che rende il servizio ancor più utile e intuitivo. Per verificare il livello di affollamento di un posto specifico, non bisognerà per forza cercarlo dalla barra di ricerca. I dati verranno infatti mostrati in tempo reale direttamente sulla mappa, così da individuare eventuali locali simili e meno affollati. Per rilevare i dati, Google Maps utilizzerà i dati anonimi degli utenti che acconsentiranno.

