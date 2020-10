Diletta Leotta, dichiarazione d’amore di un noto personaggio tv – VIDEO

Diletta Leotta, dichiarazione d’amore di un noto personaggio tv come mostra una delle ultime Storie pubblicate dalla siciliana su Instagram. La conduttrice di DAZN, insomma, continua a riscuotere un grandissimo successo non solo per la sua bellezza.

Continua a crescere il successo di Diletta Leotta, che ora conquista tutti non solo per la sua bellezza. La splendida conduttrice di DAZN è famosa anche per la sua ottima cultura sportiva, nello specifico calcistica, e per aver pubblicato recentemente il suo primo libro dal titolo “Scegli di sorridere“. Un lavoro curato nei minimi particolari, che sta avendo i primissimi riscontri positivi e diversi complimenti da parte di tanta gente che ha deciso di leggerlo. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta, grandi complimenti per il suo libro

In una delle ultime Storie pubblicate dalla siciliana sulla propria pagina Instagram, si vede il post di una leggenda televisiva come Cristiano Malgioglio che senza mezzi termini ammette: “Ho amato il tuo libro“. Una vera e propria dichiarazione d’amore che non ha lasciato indifferente la Leotta, anzi. Fa sempre piacere infatti ricevere simili complimenti, se poi gli attestati di stima arrivano da persone di spessore come Malgioglio allora è il massimo. Ecco la Storia pubblicata in queste ore dalla bellissima Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

