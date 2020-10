Covid, positivo il capogruppo M5S Crippa: contagiata anche una deputata. Nel frattempo Matteo Salvini si dice contrario ad una chiusura generalizzata per contenere la pandemia

I contagi di Covid-19 sono in forte rialzo in Italia e non stanno risparmiando nessuno. Dai semplici impiegati d’ufficio alle massime figure del mondo dello sport, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Anche il mondo della politica non sta facendo eccezione, con un allarme scattato a Montecitorio. Dopo gli ultimi tamponi effettuati è risultato positivo infatti il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa. A riportarlo sono stati i colleghi dell’AdnKronos pochi instanti fa. L’esponente grillino si è immediatamente isolato per svolgere la quarantena in totale sicurezza. I suoi sintomi al momento sarebbero nulli o molto lievi. Nello stesso momento è stata comunicata anche l’infezione di una deputata in parlamento che ha preferito rimanere anonima. Per ora è asintomatica e isolata in casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, positivo anche Francesco Lollobrigida: “Sto bene”

Ciao a tuttipurtroppo sono risultato positivo al Covid-19 in seguito a test naso faringeo. Volevo rassicurare tutti che sto bene e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti. Pubblicato da Davide Crippa su Venerdì 16 ottobre 2020

Covid, Salvini boccia una nuova chiusura generalizzata: “Sarebbe un disatro”

I casi di Covid-19 stanno riportando d’attualità il tema del lockdown. Fino a questo momento tutte le istituzioni hanno escluso ogni chance di chiusura generalizzata, parlando di possibili blocchi locali. A schierarsi contro misure troppo severe per l’economia è stato Matteo Salvini. Il leader della Lega, intervistato a margine del salone delle macchine utensili in corso a Fieramilano Rho, ha dichiarato: “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo. Per l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale”.

“Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittime del terrore e della paura. dobbiamo mantenere calma e lucidità nelle scelte attuali“, ha aggiunto Salvini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Conte duro sulla Campania: “Chiudere le scuole non è la soluzione”