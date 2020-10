Calciomercato Juventus, nuovo ruolo per Paratici: la decisione del Cda

Calciomercato Juventus, nuovo ruolo per Fabio Paratici: la decisione del Cda comunicata nella mattinata di giovedì. Federico Cherubini è il nuovo Ds

La Juventus ha varato il suo nuovo assetto societario durante la riunione del Cda di questa mattina. La società campione d’Italia da nove anni consecutivi mira a dominare ancora a lungo il calcio italiano, nonostante il bilancio pesantemente in rosso. Secondo quanto comunicato: “L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2020, che si è chiuso con una perdita pari a € 89,7 milioni (perdita di € 39,9 milioni nell’esercizio 2018/2019), coperta mediante utilizzo dalla riserva da sovrapprezzo azioni“. Una perdita giustificata sia dall’emergenza Covid che dalle onerose campagne trasferimenti degli ultimi anni (Cristiano Ronaldo su tutti). Proprio per questo già da questa estate si è avviata una strategia di svecchiamento che dovrà abbattere il monte ingaggi, ampiamente al di sopra dei 230 milioni di euro annui. Un’opera che vedrà il mercato incentrato sulla ricerca dei giovani talenti del futuro, vedi Chiesa, con prezzi accessibili e possibilità di plusvalenza. Per farlo ci sarà bisogno delle competenze di un grande talent scout come Fabio Paratici, confermato alla guida dell’area tecnica, ma con un nuovo ruolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: un altro giocatore è positivo al coronavirus

Calciomercato Juventus, nuovo ruolo per Fabio Paratici: managing director dell’Area Football

La Juventus ha voluto rivedere i propri quadri dirigenziali dandosi un taglio da azienda moderna. Ogni area sarà gestita da un managing director che renderà conto all’Executive Chairman, Andrea Agnelli. Si tratta di Stefano Bertola, per l’Area Business e Fabio Paratici per l’Area Football. L’ex talent scout della Sampdoria mantiene quindi il controllo della gestione sportiva diventando una sorta di direttore generale della squadra. Un ruolo rafforzato che allontana le voci di un possibile addio, direzione Manchester o Roma. Paratici sarà accompagnato nel suo lavoro dal fido Federico Cherubini, promosso Football Director, con un occhio particolare al settore giovanile.

Insomma tutto invariato in attesa di capire cosa avverrà a Perugia con l’inchiesta sull’esame per la cittadinanza italiana di Suarez. Da Torino continuano a respingere ogni coinvolgimento e si dicono fiduciosi di una conclusione a breve del procedimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: “Faremo di tutto per ottenere riassegnazione scudetti”