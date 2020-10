PS4, aggiornamento alla versione 8.00: tutte le novità introdotte

In attesa della PS5, la PS4 si aggiorna ancora. Sony ha infatti rilasciato questa mattina il nuovo aggiornamento 8.00: cosa cambia

Manca sempre meno al lancio della nuova PS5. I videogiocatori di tutto il mondo sono in trepidante attesa di avere finalmente tra le mani la nuova generazione di console, che si preannuncia spettacolare e ricca di novità. In attesa del fatidico giorno, però, Sony non vuole di certo abbandonare la vecchia generazione.

Questa mattina, gli utenti si sono infatti ritrovati un nuovo aggiornamento su PS4. Si tratta dell’update 8.00, che comporterà importanti migliorie a livello di software. Tra le principali novità, ci sono alcune migliorie ai Party e ai Messaggi, nuovi avatar e il filtro contenuti aggiornato. Ma vediamo nello specifico cosa cambia col nuovo firmware.

PS4, disponibile l’aggiornamento 8.00: tutte le novità

Tante le novità in arrivo su PS4 col nuovo aggiornamento 8.00. A primo impatto, le migliorie che i giocatori hanno notato sono a livello di Party e Messaggi, che hanno ora caratteristiche molto simili. Entrambe le app utilizzeranno da ora gli stessi gruppi di giocatori, sia per chat vocali che per scambi di messaggi. Inseriti anche tanti avatar nuovi e aggiornati, ripresi da titoli iconici come Bloodborne, God of War, The Last of Us Parte II ecc. Debutta poi, all’interno del menu rapido, l’opzione “Disattiva tutti i microfoni”, che permette di compiere l’azione con un solo tocco.

Con l’aggiornamento 8.00, migliora anche la funzione di verifica in 2 passaggi. Da oggi in poi, la PS4 supporterà anche app di autenticazione di terze parti come opzione durante il processo di attivazione e accesso 2SV. Per quanto riguarda la riproduzione remota, poi, è stata resa disponibile anche per PS5.

