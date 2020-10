Venezuela, i Servizi Segreti hanno arrestato il direttore di un quotidiano, rilasciandolo dopo 4 ore. Si tratta di David Natera Febres del Correo del Caronì

I membri del Servizio nazionale di intelligence bolivariano del Venezuela hanno fatto irruzione ieri sera a Puerto Ordaz, nell’abitazione del direttore del quotidiano regionale Correo del Caroní, David Natera.

“Tre unità dei Servizi Segreti sono davanti alla casa del nostro direttore, David Natera, con un mandato di perquisizione. Non sappiamo le cause”. A riportarlo su Twitter i giornalisti del quotidiano, che circola nello stato amazzonico di Bolívar (al confine con il Brasile) ed è stampato a Ciudad Guayana.

Come riportato, Natera era sola in casa sua quando sono arrivati ​​i poliziotti, che per circa un’ora non hanno autorizzato l’ingresso del suo avvocato, Eliézer Calzadilla.

Successivamente, il difensore è stato ammesso per circa cinque minuti, anche se non gli è stato permesso di continuare in quanto non aveva un documento d’identità professionale.

A capo dell’operazione c’era il commissario capo, César Sánchez, ha aggiunto il quotidiano attraverso il social network.

Il raid è durato due ore senza che al momento se ne conoscessero le ragioni.

Successivamente, gli agenti hanno portato il direttore del Correo del Caroní nei loro veicoli per “rilasciare dichiarazioni “. Un eufemismo usato dai membri dei Servizi per trattenere giornalisti o attivisti politici che vengono successivamente rilasciati dopo poche ore o sono detenuti in modo permanente.

Venezuela, i Servizi Segreti hanno arrestato il direttore del Correo del Caronì

Il 31 luglio, funzionari della Direzione generale del controspionaggio militare (Dgcim) hanno arrestato “arbitrariamente” il fotoreporter William Urdaneta. Anche lui faceva parte del Correo del Caroní, come riportato dall’Unione nazionale dei lavoratori della stampa (SNTP).

Urdaneta è stata arrestata per diverse ore a Puerto Ordaz mentre scattava fotografie del traffico su Guayana Avenue, così come dell’attività commerciale. Questo poiché nello stato di Bolívar la quarantena era stata imposta in quel momento per fermare il Covid.

Lo scorso settembre, l’ONG Espacio Público ha documentato 49 violazioni della libertà di espressione, di cui la maggior parte sono dovute a intimidazioni, vessazioni giudiziarie e minacce.

La maggior parte delle vittime erano giornalisti (48%), media (4%) e privati ​​(4%). I principali aggressori sono state le forze di sicurezza, le istituzioni statali e i funzionari.

Nei primi nove mesi dell’anno, il Venezuela ha registrato almeno 796 violazioni del diritto all’informazione. Un problema atavico in molti paesi del Sud America, aggravato dalla condizione attuale di emergenza pandemica.

