Covid-19, il ministro Vincenzo Spadafora fa chiarezza sugli sport concessi e non col nuovo DPCM. Fondamentalmente, spiega, c’è un’unica novità: stop all’attività amatoriale.

Un minimo stop allo sport, è questo quanto prevede il nuovo DPCM varato al fine di contenere i contagi da Covid-19. Alla fine sono stati scongiurati gli scenari più terribili come la chiusura delle palestre e il fermo di alcuni sport minori, optando solo per una minima stretta che Vincenzo Spadafora ha evidenziato attraverso il proprio profilo Facebook.

Covid-19, Spadafora chiarisce il nuovo DPCM sullo sport

Il ministro dello Sport, infatti, ha voluto far chiarezza su quanto deciso in queste ore. Con una premessa chiave: le autorità, oltre allo sport professionistico, hanno deciso di tutelare anche quello dilettantistico. Il tutto – specifica – grazie alle varie associazioni e società che hanno mostrato di aver rispettato tutti i vari protocolli delle scorse settimane, riducendo al minimo il rischio di contagio e dando conforto ai tanti giovani e sportivi in un periodo storico così complicato.

Tutto questo significa che: “Le ragazze e i ragazzi iscritti a scuole o campionati potranno continuare le loro attività, ad esempio, anche per quanto riguarda il calcio, il basket, la pallavolo tra gli altri, fatto salvo il rispetto delle regole e la prudenza oggi necessaria in ogni aspetto della vita quotidiana. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda l’attività delle palestre (già ben regolamentata) e la corsa, “ovviamente” senza mascherina”.

A fermarsi, dunque, sono le attività amatoriali. “Per intenderci, le “partitelle” organizzate tra amici. Non che non abbiano importanza o non siano utili ma in un momento così difficile, e speriamo per un breve periodo, dobbiamo ritornare a fare qualche sacrificio”, prosegue il ministro. Per le attività condizionate da questa scelta – conclude Spadafora – ci saranno ovviamente doverosi aiuti per far fronte all’emergenza.

