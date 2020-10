Coronavirus Italia, dati Gimbe: impennata dei contagi e dei ricoveri. Situazione particolarmente grave in sette Regioni

La situazione pandemica nel nostro Paese sta tornando ad assumere contorni assai preoccupanti. Il rialzo dei contagi nell’ordine di 5.000 casi al giorno di media sta facendo correre ai ripari il Governo. L’atteso giro di vite è arrivato tramite l’approvazione del nuovo Dpcm, con conseguenti restrizioni che riguardano diversi ambiti. Stop agli sport di contatto anche all’aperto, divieto di passeggiare senza mascherina, limite alle riunioni in casa con un massimo di 6 persone. In più niente feste anche tra conoscenti e stop agli assembramenti da movida. Una serie di misure che dovrebbero aiutare ad evitare un totale lockdown, escluso dal premier Conte a più riprese. Rimarranno invece aperte le scuole e i ristoranti, così come i bar. Laddove possibile verrà incentivato lo smartworking e la possibilità di operare da casa. Il tutto in attesa dell’arrivo del vaccino, stimato per la fine dell’anno (prime tre milioni di dosi da AstraZeneca).

Coronavirus Italia, dati Gimbe: Sette Regioni sono in difficoltà

A mostrare la fotografia del momento ci ha pensato la Fondazione Gimbe. Un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca. Un’immagine non del tutto rassicurante che segnala una nuova impennata di contagi tra il 30 settembre e il 6 ottobre, classificabile come seconda ondata.

Secondo i dati, i i nuovi casi sono saliti del 42,4%, con l’aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (+18,9%) e in terapia intensiva (+17,7%). A preoccupare è la situazione particolare di almeno sette Regioni (Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte e Abruzzo) la cui percentuale degli ospedalizzati è superiore alla media nazionale del 6,6%.

