Amazon Prime Day, le migliori offerte di oggi: la lista

Amazon ha deciso di dedicare oggi e domani, rispettivamente 13 e 14 ottobre, al Prime Day: innumerevoli le offerte presenti sul sito. Scopriamo quelle più allettanti

E’ arrivato il tanto atteso Prime Day di Amazon, quest’anno più che mai vista anche l’assenza del Black Friday. L’azienda di e-commerce è pronta ad ingolosire milioni di utenti grazie a delle promozioni davvero incredibili. Si è pronti a soddisfare ogni esigenza visti gli sconti in ambiti come tecnologia, fai da te, arredo, elettrodomestici, salute e sport. In alcuni casi però non bisogna perdere tempo perché ci sono offerte a scadenza di ore. Per l’occasione vi presentiamo la nostra top ten dei prodotti presenti nel Prime Day.

LEGGI ANCHE—> Amazon, arriva il veicolo completamente elettrico per le consegne

Amazon Prime Day, sconti pazzeschi: i migliori

Diversi, come già detto, sono gli sconti presenti sull’Amazon prime Day ma alcuni sono davvero imperdibili.

In primis c’è l’ondulatore per capelli C2000E della Babyliss che fa parte delle offerte lampo e scadrà tra poco più di 8 ore. Sul prodotto è applicato uno sconto del 43% che lo vede passare dal costo di 149,50 euro ad 84,99. Si tratta di un risparmio di circa 64 euro. Le caratteristiche migliori di questo ondulatore sono la ceramic technology che consente di avere sempre un capello morbido e lucente, oltre alle cinque possibilità di direzione del riccio (sinistra, destra, alternato, mosso naturale o accentuato).

Per chi ha bisogno di un nuovo smartphone, c’è anche in offerta per tutta la durata del Prime Day, l’iPhone XR da 64 gigabyte e di colore bianco. Il risparmio in questo caso è di 170 euro, visto che costa 569 euro anziché 681,99. C’è al possibilità di pagare a rate con CreditLine di Cofidis.

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″ è in offerta a 579,99 euro invece di 849 euro. La risoluzione è in 4K con tecnologia LED, QLED. Disponibile anche la connessione Wi-Fi. Cioè la possibilità sia di montaggio a parete, che con il supporto da tavolo.

Molto richieste anche la caraffa filtrante per acqua della Brita da 2.4 litri e 6 filtri inclusi. Il costo è di 28,59 € invece di 50. Qui trovate le scorte di filtri.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, spuntano gli account fantasma: di cosa si tratta