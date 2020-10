F1 Gp di Germania, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Torna l’appuntamento con la F1 impegnata nel Gp di Germania. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta Tv ed in streaming gratis.

Undicesimo appuntamento stagionale della F1 impegnata nel GP di Germania. Infatti con il calendario rinnovato a causa del Covid-19 torna anche uno dei circuiti storici della Formula 1, ossia il Nurburgring, per l’occasione rinominato GP Eifel. Durante lo storico Gran Premio, Lewis Hamilton avrà una nuova occasione per raggiungere Michael Schumacher per numero di vittorie.

Infatti con un successo, il fenomeno britannico raggiungerà quota 91 vittorie, proprio come il 7 volte campione del mondo. Lewis, però, in qualifica è stato beffato dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Infatti il finlandese ha conquistato la pole position, con Hamilton che si deve accontare di scattare dalla seconda casella.

Dalla terza piazza invece parte la Red Bull di Max Verstappen, affiancato dal ferrarista Charles Leclerc. Quinta posizione invece per Alex Albon, con al suo fianco la Renault di Daniel Ricciardo. Completano la Top 10, la seconda Renault di Esteban Ocon, la prima Mclaren di Lando Norris, poi Checo Perez ed infine Carlos Sainz Jr. Solamente undicesimo invece Sebastian Vettel.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti

F1 Gp di Germania, streaming gratis: Sky o Dazn ?

Alle 14:10 partirà l’undicesimo gran premio della stagione. Infatti andrà in scena la F1 con il Gp di Germania, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo Dpcm, si studiano nuove norme anti-contagio: le ipotesi

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !