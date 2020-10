Diletta Leotta, buongiorno bollente: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Diletta Leotta, buongiorno bollente: il dettaglio non sfugge ai fan come mostra la Foto pubblicata proprio in questi istanti su Instagram. La siciliana è scatenata e per l’ennesima volta conquista tutti grazie al suo fascino.

Diletta Leotta continua a regalare spettacolo sui principali social network e, al momento, è sicuramente tra le regine indiscusse di Instagram. La splendida conduttrice di DAZN ha ormai abbattuto il muro dei 7 milioni di follower, cifra pazzesca che sembra però destinata ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. La catanese, intanto, ha da poco pubblicato una Foto che la ritrae appena sveglia con in didascalia questo commento: “Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Buongiorno! ☀️“. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta, il buongiorno è bollente: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta fare colazione e indossare una sottoveste trasparente che sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan e le cui trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione. Attenzione, però, anche ad un altro dettaglio: Diletta è affacciata alla finestra e i fan non riescano a capire quale sia la città che ospita in queste ore la bionda siciliana. Si vede solo un fiume e delle casettine in lontananza, ma il nome della città resta avvolto nel mistero. Ecco la Foto pubblicata proprio in questi minuti da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

