Calciomercato Inter, rottura con il top player: “Non voglio stare in panchina”

Il calciatore dell’Inter ha tuonato contro il suo club, non vuole stare in panchina e nella prossima finestra di calciomercato potrebbe partire

Christian Eriksen dal suo arrivo all’Inter è stato sempre bersagliato dall’opinione pubblica per non aver, fino ad ora, rispettato in parte le pretese. Lo stesso Antonio Conte pare non voglia ritagliarli un ruolo di rilevanza nella formazione di questa stagione. Questa situazione potrebbe portare le parti a separarsi a gennaio.

Intanto, il calciatore ha parlato ai microfoni di Tipsbladet dal ritiro della Danimarca: “Non voglio stare in panchina tutto l’autunno. Almeno non è ciò che ho intenzione di fare e spero sia così anche per club ed allenatore. Vi saranno molte partite in poco tempo, tra cui Nazionale e Champions, sono sicuro che avrò i miei minuti e me li aspetto”. Poi torna sul suo arrivo a gennaio: “Sono in una situazione nuova, in cui non mi ero trovato mai. Sono partito alla grande, poi dopo il lockdown sono stato spesso in panchina. Ovviamente diventi meno paziente quando hai esperienza e hai provato cose diverse”.

Calciomercato Inter, possibile scambio a gennaio per Eriksen

Come già accennato, a gennaio Eriksen e l’Inter di comune accordo potrebbero decidere di separare le proprie strade. In questa sessione di mercato si erano palesate diverse offerte, rispedite però al mittente dalla società perché si trattava di prestito. Il Real Madrid comunque è molto interessato al calciatore, per il quale vorrebbe imbastire uno scambio. Secondo quanto riferito da Defensa Central, i Blancos starebbero pensando di proporre Isco ai nerazzurri. Si tratterebbe di uno scambio alla pari ed il club di Milano ci penserebbe seriamente nell’eventualità. Ad ora si tratta di una prematura idea.

