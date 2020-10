Whatsapp, come ascoltare le note offline: il trucco

C’è un interessante trucco per poter ascoltare le note di Whatsapp risultando offline: scopriamo di cosa si tratta e come si attua

Nell’app di messaggistica di Whatsapp le note audio hanno ormai, con il tempo, sovrastato per utilizzo i messaggi di testo. Esse sono diventate un vero e proprio strumento importante per tutti gli utenti. Gli sviluppatori, resisi conto di questa evoluzione, stanno studiando diversi aggiornamenti e perfezionamenti delle note vocali. Una delle novità riguarda il sistema delle notifiche. Come per i messaggi scritti, anche per le registrazioni è disponibile la funzione che rende possibile riprodurre il file senza aprire l’app.

Whatsapp, come far per ascoltare le note senza aprire la chat

Su qualsiasi smartphone con versione aggiornata di Whatsapp, per la ricezione delle note appare l’icona che identifica la registrazione. Insieme ad essa anche il tasto play sul quale gli utenti potranno far partire la riproduzione senza dover aprire la chat ed essere in linea. Attualmente l’upgrade è disponibile per tutti gli iPhone con versioni recenti iOS ed anche per una serie di dispositivi di ultima generazione che supportano il sistema operativo Android.

Altra novità che farà molto piacere agli utenti, o almeno quelli con l’ultima versione di iOS per ora, è l’introduzione di ben 117 nuove emoticon. Alcune saranno sicuro oggetto di polemiche, stiamo parlando dell’uomo e la donna che invertono gli abiti da matrimonio. Poi c’è la bandiera LGBT e il simbolo transgender. Molte le nuove emoji appartenenti alla cultura latino-americane. Inoltre, non potevano mancare nuovi animali di cui alcuni estinti come il mammut ed il dodo.

