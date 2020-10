Mondragone, auto finisce in un burrone: un morto e tre feriti

Nella notte tra martedì e mercoledì 7 ottobre è avvenuto un grave incidente a Mondragone che ha visto morire un giovane ed il ferimento di altri tre

Un grave incidente è avvenuto nella notte a Mondragone, in provincia di Caserta, che ha visto la morte di una persona ed il grave ferimento di altre tre. Secondo quanto riferito dai colleghi de ilmeridianonews.it, intorno alle ore 23 la vettura, al cui bordo c’erano quattro ragazzi, è finita in un burrone per cause ancora in via di accertamento.

LEGGI ANCHE—> Twitter, bloccato il profilo di Trump: pubblicata mail di un giornalista

Mondragone, le cause dell’incidente in via di accertamento

Il tragico incidente ha visto, come già accennato, morire il giovane conducente. Gli altri ragazzi a bordo dell’auto sono invece rimasti gravemente feriti. I soccorsi sono stati poi particolarmente complessi, è servito il GPS per localizzare il veicolo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati sia i sanitari del 188 che i Vigili del Fuoco. Le autorità intanto indagano sulle causa dell’incidente.

ULTERIORI AGGIORNAMENTI NELLE PROSSIME ORE

LEGGI ANCHE—> Roma, pestaggi e rapine a coetanei: arrestati due giovani