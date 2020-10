Vaccini antinfluenzali, l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha assicurato che ci saranno oltre 3 milioni di vaccini a disposizione

Continuano a far parlare i vaccini antinfluenzali. Negli ultimi giorni, in Lombardia si è scatenata una vera e propria polemica tra la regione e il comune di Milano, con l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il sindaco di Milano Beppe Sala grandi protagonisti. Poco fa, il primo ha affrontato nuovamente il tema, assicurando tutti i cittadini.

“Potremo contare, subito dopo la prima metà di ottobre, su circa 3 milioni di vaccini antinfluenzali” le sue parole: “Stiamo inoltre per aggiudicarci un’altra gara da 500mila dosi. Saranno sufficienti, non ci sarà nessun problema“. L’assessore al Welfare ha poi risposto a chi faceva il confronto con il Veneto e l’Emilia Romagna, dimostrando come, in proporzione, i numeri siano molto simili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, ministro Speranza: “Per ora impatto basso nelle scuole”

Vaccini antinfluenzali, Gallera: “Siamo super capienti”

Si è detto molto soddisfatto e ha respinto tutte le critiche Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Lombardia. Sul tema dei vaccini antinfluenzali, ha annunciato una disponibilità di almeno 3 milioni di dosi, che potrebbero salire con l’aggiudicazione di ulteriori gare. “Non capisco perché mi avete portato Emilia Romagna e Veneto come degli esempi” le sue parole: “Se analizziamo i dati, la proporzione regge. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti e 1,2 milioni di vaccini, noi ne abbiamo 10 e abbiamo acquistato 2,5 milioni di dosi“.

Intanto, parlando di emergenza Covid-19, il governatore della lombardia Attilio Fontana si è detto disposto ad ospitare i pazienti del Cotugno di Napoli in Fiera a Milano. “Si tratta di una struttura molto efficiente. In caso di qualsiasi necessità, lo mettiamo a disposizione” ha risposto ai cronisti: “Nel periodo peggiore, abbiamo già ospitato pazienti dalla Sicilia, dalla Puglia e dall’estero. Se serve, siamo pronti“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Nuovo Dpcm, no ai coprifuoco: sì all’obbligo di mascherina all’aperto