Maltempo, crolla un campanile ad Alessandria: la situazione

Altri danni causati dal maltempo lungo tutta la penisola: danni per una chiesa sconsacrata di Lu Monferrato, nell’Alessandrino

Il maltempo ha pervaso tutta la penisola italiana da un po’ di giorni, alcune Regioni più di altre, ma i danni sono stati evidenti ovunque. Questa volta la cronaca ci porta in provincia di Alessandria, a Lu Monferrato, un piccolo paesino di poco più di mille abitanti. Una piccola realtà, molto tranquilla, che si è vista affrontare un grave danno alla chiesa della città. Si tratta della chiesa sconsacrata di San Biagio in pieno centro.

A causa delle forti piogge e del forte vento, il campanile di quest’edificio risalente al Quindicesimo secolo è crollato ieri sera. Precedentemente, per fortuna, la zona era stata delimitata da alcune transenne a causa della caduta di calcinacci prontamente segnalato dagli abitanti della zona. Per fortuna i danni causati sono di poco conto: soltanto un’abitazione è stata leggermente danneggiata, ma non è stato necessario lo sgombero.

Maltempo, scoperto un sesto cadavere in Liguria

I danni in Liguria sono decisamente ben peggiori. Negli ultimi giorni infatti, il maltempo ha causato la morte di diverse persone. È di poche ore fa l’ANSA di un nuovo ritrovamento: un sesto cadavere è stato rinvenuto questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Sul posto è arrivata la Guardia Costiera, ed attualmente non risultano altri dispersi. Gli altri morti sono stati ritrovati nel fiume Roya a Ventimiglia, a Santo Stefano Al Mare ed a Sanremo. Si tratta di tutti uomini, tranne l’ultimo che è il cadavere di una donna.

Le previsioni di questa settimana non lasciano pensare ad un nuovo maltempo catastrofico, sebbene persisteranno su tutta la penisola piogge poco intense.