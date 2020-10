Covid-19, bollettino 5 ottobre: 2257 contagi e 16 morti

Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. Numeri che continuano a mantenersi stabili in Italia ma che creano lo stesso allarmismo.

In Italia i contagi da coronavirus continuano a mantenersi stabili in una maniera preoccupante. Al termine della stagione estiva, i numeri di positivi in Italia continua a salire. A creare allarmismi anche le riaperture delle scuole, dove tra i banchi si è assistito a una diffusione più veloce del virus.

I positivi aumentano in modo sostenuto. L’ultimo bollettino medico, emanato dalla protezione civile, infatti mette al corrente l’intera popolazione di un aumento notevole di positivi nell’arco di 24 ore.

Nella giornata di ieri si erano registrati 2578 casi di nuove positività, mentre oggi si registra una leggera discesa dei contagi. Infatti, come si evince dall’ultimo bollettino del 5 ottobre, in Italia il numero di contagiati sale a 2257 positivi su 60.241 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati e di 16, mentre il numero di guariti è di 767. Salgono a 20 il numero di persone in terapia intensiva.

Coronavirus, le parole di Speranza

Ecco intanto quanto ammesso in queste ore dal Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Mascherina obbligatoria all’aperto? E’ una delle ipotesi che stiamo valutando. Ci sarà un passaggio parlamentare martedì. Scuola? Fino a questo momento si sono registrati un migliaio di casi e purtroppo ce ne saranno molti altri”.

