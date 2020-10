Playstation 5: solo 664 GB di spazio utilizzabile sull’SSD

Ancora novità sulla nuovissima Playstation 5. Dopo la distrubuzione a stampa e youtuber sono confermati i soli 664GB di spazio utilizzabile sulla SSD.

Manca poco più di un mese all’uscita della nuovissima console Sony. Infatti la Playstation 5 enterà nelle case statunitensi e giapponesi il 12 novembre, mentre invece esordirà in Europa una settimana più tardi, il 19 novembre. Ma Sony ha deciso di mettere a disposizione dei giornalisti e youtuber la console per avere i primi feedback. Proprio nella giornata odierna, alle ore 11:00 italiane, uno youtuber giapponese mostrerà i primi gameplay sulla nuova console. Il tutto avverrà in diretta streaming, con la notizia che ben presto è circolata e siamo sicuri che l’evento avrà risonanza mondiale.

Al momento però iniziano ad uscire già i primi leak sulla nuovissima console. Infatti, sono girate sul Web varie immagini che darebbero per certo la capacità di memoria di PS5. Infatti su un profilo Reddit russo è emerso che la nuova console avrà “solamente” 664 GB di memoria per i vostri salvataggi. Andiamo quindi a vedere tutte le informazioni trapelate online ed il confronto sulla capacità dell’SSD della nuova Xbox Series X.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Playstation 5, sequenza di avvio in un filmato online – VIDEO

Playstation 5, solo 664 GB di memoria: il confronto con Xbox Series X

La notizia della capacità di memoria sulla SSD limitata a 664 GB ha deluso molti dei sostenitori della console nipponica. Infatti lo spazio è parecchio limitato, specialmente se andiamo a vedere il peso dei videogiochi per PS5. Inoltre lo spazio appare maggiormente limitato se andiamo a confrontarlo con quello di Xbox Series X. Infatti anche Microsoft ha usato i Gibibyte come unità di misura e su un TB, Xbox avrà una SSD della capacità di 802 GB.

Riepilogando:

Xbox Series X 1 TB = 930 GiB (lo spazio libero definitivo è di 802, ciò significa che il sistema operativo ne occupa 128);

(lo spazio libero definitivo è di 802, ciò significa che il sistema operativo ne occupa 128); PS5 825 GB = 768 GiB (lo spazio libero definitivo è di 664, ciò significa che il sistema operativo ne occupa 104).

Così lo spazio disponibile per Playstation 5 appare parecchio limitato, specialmente se consideriamo lo spazio utilizzato dall’installazione di alcuni giochi, come Call of Duty: Warzone. Per ampliare la memoria, al momento, l’unica soluzione resta quella esterna, nella speranza che l’estensione sia accessibile economicamente a tutti i videogiocatori.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Playstation 5, spunta nuova foto: quando vedremo la console su YouTube

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !