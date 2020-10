Covid-19, test rapidi a Madrid. Stando a quanto riportato da Bbc News Online, ad Entrevias si è partiti coi tamponi che danno risultato in 15 minuti

La regione di Madrid è la più colpita dal Covid-19 in Spagna. I numeri sono molto alti, e stanno allarmando il governo locale. Nonostante le numerose restrizioni già applicate, la situazione non è ancora sotto controllo. Ad Entrevias, uno dei quartieri maggiormente colpiti dal virus, è iniziato questa mattina un test di massa.

A riportarlo è Bbc News Online, secondo il quale i cittadini stanno ricevendo messaggi sul dove e quando sottoporsi ai tamponi. Stando agli sviluppatori del test – che viene eseguito per via nasale – i risultati si dovrebbero ottenere in soli 15 minuti. Con un’attendibilità del 93%, hanno un costo molto inferiore rispetto agli altri tamponi dello stesso genere.

Covid-19, in Spagna 53mila bandiere per ricordare vittime

La Spagna continua a lottare duramente per contrastare il Covid-19. Da inizio pandemia, sono oltre 32mila le vittime, e la situazione sembra tutt’altro che sotto controllo. Nel corso dell’ultima notte, su una spiaggia nel comune valenziano di Alboraya sono state esposte circa 53mila bandiere spagnole per ricordare le vittime della pandemia. A riferirlo i media spagnoli, che hanno mostrato numerose foto eloquenti dell’enorme distesa di bandiere piantate nella sabbia.

Stando a quanto riferisce il quotidiano Abc online, si sarebbe trattato di un’iniziativa dell’associazione nazionale delle vittime Anvac. Il tutto sarebbe partito nei giorni scorsi a Madrid, e ora verrà riproposta anche in altri centri della Spagna. L’obiettivo è quello di non far cadere il dramma che tutto il mondo sta vivendo nell’oblio. Inoltre, oggi a mezzogiorno è stato vissuto un minuto di silenzio, sempre in memoria delle vittime.

