3 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 3 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

3 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Zlatan Ibrahimovic è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Il calciatore svedese, attualmente tesserato del Milan spegne ben 39 candeline. Purtroppo, per quest’anno, dovrà farlo da solo perché in quarantena causa Covid-19. Ibra però non demorde e nonostante l’età avanzata per un attaccante di Serie A, non vede l’ora di tornare in campo e confermarsi bomber.

I compleanni famosi di oggi: 3 ottobre 2020

Sandro Mazzinghi, nato nel 1938, è stato un pugile italiano Campione del Mondo. Purtroppo si è spento pochi mesi fa, il 22 agosto, in seguito ad un ictus altrimenti avrebbe compiuto 82 anni. Non è noto tra i più giovani, ma nel fior fiore dei suoi combattimenti ha fatto sognare tutti i pugili italiani e gli appassionati di questo sport.

Gwen Stefani, nata nel 1969, è una cantautrice statunitense. Dal 1987 è nella band ‘No Doubt’ che ha visto passare tanti membri, ma lei è sempre lì da 33 anni. Dal 2015 è fidanzata con il cantante Blake Shelton che ha conosciuto durante l’esperienza a The Voice. Nonostante i tanti premi vinti in carriera, molti la ricorderanno per le sue comparse nelle serie TV Dawson Creek e Gossip Girl.

Stefano De Martino, nato nel 1989, è un ballerino e showman napoletano. Quest’anno non spegnerà le candeline in compagnia della sua – ormai ex – moglie Belen Rodriguez, ma sicuramente sarà accompagnato dalla sua famiglia e suo figlio Santiago. Stefano deve la sua fama grazie al programma Amici di Maria De Filippi.

Compiono oggi gli anni anche Alain-Fournier, Louis Aragon, Vittorio Colao, Eleonora Duse, Sergej Esenin, Rosario Livatino, Maurizio Lupi, Clive Owen, Carmen Russo, Stevie Ray Vaughan, Gore Vidal e Denis Villeneuve.

LEGGI ANCHE > > > 2 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi