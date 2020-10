Vodafone, il segnale 3G sparira dall’Italia: arriva l’ufficialità

Vodafone ha annunciato la scomparsa del segnale 3G dall’Italia. Infatti la rete cesserà di esistere dal 31 Gennaio 2021, lasciando spazio al solo 4G.

Arriva l’annuncio di Vodafone che mette fine all’obsoleto ed ormai lento segnale 3G. Infatti l’operatore rosso ha deciso di sospendere definitivamente il 3G in tutta Italia. Allo stesso tempo però effettuerà l’upgrade alla rete 4G in ben 1100 comuni italiani che ne erano sprovvisti.

Così in un momento di crisi mondiale causato dall’emergenza Coronavirus, Vodafone ha deciso di spostare le sue risorse sul futuro, chiamato 5G. Infatti la rete ad alta velocità, contestatissima dai complottisti, tra poco sarà implementata su tutti gli smartphone, per una navigazione ad internet più rapida anche rispetto al 4G. Così con la rete attuale che diventerà quella più lenta sul mercato, si è deciso di abbattere definitivamente l’obsoleto 3G.

Vodafone, sospeso definitivamente il segnale 3G: verso il futuro

Il 5G così diventa sempre più capillare, con tutti i nuovi smartphone che stanno cercando di implementare la nuovissima rete internet. Vodafone così ha deciso spostare le sue risorse sul 5G, per garantire a tutti i suoi clienti, l’utilizzo della velocissima rete internet. Per tutti coloro che posseggono uno smartphone in grado di supportare solamente il 3G, l’operatore rosso ha affermato che si potranno sempre effettuare chiamate e inviare e ricevere SMS ma navigherà a bassissima velocità.

Così sorge il problema soprattutto per tutti quei smartphone prodotti nel 2011 e che supportano solamente la rete 3G e coloro che posseggono un senior phone. Con la decisione di interrompere l’obsoleta rete, Vodafone così taglia fuori molti modelli che non potranno più godere di una navigazione agevole sul web o di tutte quelle app che richiedono la connessione ad internet. In ogni caso, l’operatore rosso informerà tutti i suoi clienti, che non hanno la possibilità din connettersi al 4G, attraverso un SMS che fornirà tutti i dettagli sulla sospensione dell’erogazione dell’obsoleto segnale 3G.

