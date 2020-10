Maltempo Liguria, esonda torrente vicino La Spezia: diverse case isolate. La piena ha portato via anche alcune moto e automobili parcheggiate

Il maltempo sta imperversando in queste ore nel Nord Italia, soprattutto sul versante occidentale. La Liguria sta affrontando delle abbondanti precipitazioni da diverse ore con conseguenze che iniziano ad essere preoccupanti. Le previsioni non sono favorevoli anche per l’immediato futuro e si rischia di contare danni per milioni di euro.

Proprio negli ultimi minuti è stato registrata nel Levante ligure l’esondazione di un fiume. Il torrente Borsa, nel Comune spezzino di Maissana, è strabordato sulle strade comunali, portando via alcune auto e moto parcheggiate.

Vengono segnalate diverse case in stato di isolamento.

Maltempo Liguria, esonda torrente vicino La Spezia: alcune case sono isolate

Si segnalano al momento diverse case isolate e danni ad alcune automobili. Un camion è stato trascinato dalla corrente d’acqua sino alla zona del ponte della Sp 523, finendo incastrato sotto la struttura. Sulla provinciale tra Maissana e Tavarone una frana è caduta a pochi metri da un mezzo in transito. Fortunatamente il conducente sarebbe illeso.

Nelle prossime ore la situazione doverebbe rimanere ancora critica sul fronte delle precipitazioni, tanto che la protezione civile della Regione Liguria ha rilasciato un’allerta arancione. Si mantiene alto il rischio di alluvioni e frane in tutta la zona.

Durante questo venerdì 2 ottobre, la Protezione Civile ha altresì annunciato l’Allerta Rossa in Veneto. Sono segnalate condizioni critiche anche in Emilia Romagna e Lombardia. Per i miglioramenti bisognerà attendere il week end.

