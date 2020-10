Bielorussia, Merkel annuncia incontro a Berlino con Tikhanovskaya

Angela Merkel ha annunciato che nella giornata di martedì incontrerà la leader dell’opposizione della Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya.

Angela Merkel, cancelliera della Germania, ha annunciato che martedì incontrerà nella capitale tedesca la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Un incontro che sancisce definitivamente la spaccatura con Lukashenko, dopo che inizialmente la Merkel lo aveva contattato alcune settimane fa chiedendo di poter mediare con l’Ue, ricevendo però un secco rifiuto da parte del premier bielorusso. Intanto nella giornata di oggi, si è conclusa una riunione dell’Unione Europea in cui si doveva decidere se confermare o meno le sanzioni contro la nazione. Alla fine del Summit, i leader hanno autorizzato le sanzioni contro la Bielorussia e lanciato un avvertimento alla Turchia, colpevole di non aver ancora messo fine alle trivellazione nel Mediterraneo.

Leggi anche: Bielorussia, Inghilterra e Canada annunciano sanzioni contro Lukashenko

Ue, Cipro chiede sanzioni contro la Turchia

L’unico stato a non essere d’accordo è stato Cipro, che avrebbe voluto contro la Turchia una presa di posizione molto più netta da parte dell’Unione. Ma al momento, i vertici Ue sono ancora convinti di poter riavviare il dialogo con il governo di Ankara, e le prossime settimane saranno cruciali per capire quanto questo sia possibile. La questione sarà nuovamente affrontata a Dicembre durante l’ultimo Consiglio Europeo dell’anno. Al termine della riunione però, diversi esponenti Ue si sono dichiarati sorpresi del fatto che la Turchia continui a trattare Cipro con durezza, senza fornire alcun segnale distensivo come invece era accaduto alcune settimane fa con la Grecia. La Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen continúa intanto a svolgere un lavoro di mediazione nel tentativo di far riappacificare diplomaticamente i due paesi. La donna però ha anche dichiarato recentemente che affinché questo sia realmente possibile, vi è un assoluto bisogno che la Turchia dimostri un atteggiamento più costruttivo nei confronti dell’Ue.

Leggi anche: Bielorussia, Cipro vota contro le sanzioni a Lukashenko