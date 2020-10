Aborto farmacologico solo in ospedale: nuova circolare in Piemonte

Aborto farmacologico, nuova circolare in Piemonte. Ecco cosa cambierà adesso a proposito degli interventi per l’interruzione delle gravidanze.

L’aborto farmacologico in Piemonte, ora, sarà possibile solo in ospedale. E’ quanto detta una circolare regionale entrata in vigore già da oggi. Questa, secondo quanto si apprende, prevede il divieto del procedimento nei consultori riservandolo pertanto solo agli ambiti ospedalieri. La direttiva, indirizzata ad Asl e Aso regionali, conferma dunque la contrarietà alle linee guida emanate ad agosto dal ministero della Salute.

Aborto farmacologico, le nuove direttive

Il testo, oltre a prevedere anche l’attivazione degli sportelli informativi, affida dunque il verdetto al medico e della direzione sanitaria presso cui si chiederà la procedura di interruzione della gravidanza. Il documento punta alla legge 194/1978, con l’intento di garantire “piena libertà di scelta della donna e del perseguimento di pratiche abortive rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna”, come si legge.

La circolare – come riporta l’Ansa – prevede l’obbligo di intervento in ambito ospedaliero ma non vieta la possibilità che ciò avvenga in day hospital. Il documento, come appunto detto, stabilisce che le modalità della permanenza presso la clinica siano valutate dal dottore in questione e dalla struttura medica.

