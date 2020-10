Clamoroso: Diletta Leotta bocciata sul set proprio da Lui – VIDEO

“Mai avrei pensato di essere corretta su un set”, Diletta Leotta pubblica uno scatto con questa didascalia sul suo profilo di Instagram

Diletta Leotta pubblicizza così la Gamma Elettrificata Kia sul suo profilo di Instagram. Uno scatto con Rallo, il pappagallo mascotte della pubblicità ed una didascalia molto simpatica: “Prima di conoscere Rallo, mai avrei pensato di essere corretta su un set da un pappagallo”.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni, il gesto di suo figlio Leone sorprende tutti – FOTO

Nell’episodio 1 dello spot pubblicitario KIA si vede infatti Diletta Leotta intenta a ripetere il copione sul set, ma Rallo il pappagallo subito la corregge per un piccolo errore. “455 km di autonomia, è importante essere precisi” puntualizza il pappagallo e Diletta sfoggia un sorriso raggiante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta chiede aiuto ai fan, ma un dettaglio li lascia a bocca aperta – VIDEO

Diletta Leotta, il simpatico sketch con Rallo – VIDEO

Di nuovo sul set della pubblicità della Gamma Elettrificata Kia, sempre Diletta Leotta e Rallo protagonisti del simpaticissimo sketch. Mentre la bellissima giornalista posa davanti alla telecamera per lo spot, in sottofondo c’è il precisissimo pappagallo che ricorda tutto il copione e questa volta non la corregge, ma fa da suggeritore dietro le quinte. Nonostante il borbottio per tutto lo spot, infatti, Rallo suggerisce a Diletta: “Devi ricordare i vantaggi! 12.000 euro”. E invece no, il pappagallo stava soltanto mettendo alla prova la bella siciliana “Non è così, era un test: non ripetere tutto, sono io il pappagallo” la rimprovera Rallo.

Molto simpatico il dialogo tra il pennuto e la showgirl, questa volta la KIA, di cui Diletta è testimonial già da tempo ci ha visto bene e lungo. Episodio 3 in arrivo, Diletta e Rallo riusciranno ad andare in sintonia sul set o la giornalista siciliana sarà rimproverata ancora?

NON PERDERTI > > > Elettra Lamborghini e quel segreto che in pochi conoscono