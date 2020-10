Il Codacons è infuriato e avverte il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca di sanzionare Elton John.

In Campania i contagi continuano a salire, oggi sono 287 i nuovi positivi. Numeri che fanno spaventare il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il quale nei scorsi giorni aveva emanato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

La situazione non è affatto tranquilla in Campania. Da 9 settimane la curva epidemica continua a salire e lo stesso Presidente della Regione ha minacciato di chiudere la Campania se i numeri di contagi non stentano a diminuire.

Il virus circola velocemente e con la riapertura delle scuole i sindaci partenopei sono allarmati. A tranquillizzarli il premier Giuseppe Conte che ha affermato: “Abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato e dobbiamo fare un lavoro coordinato con le regioni e le province. Non possiamo andare in ordine sparso”.

Campania, Codacons avverte De Luca: “Elton John dev’essere sanzionato”

La Campania sta vivendo un periodo di allerta come altre regioni italiane. Infatti nel bel Paese le regioni più colpite dalla seconda ondata da coronavirus sono: Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania.

A Napoli, così come nelle altre città della regione il Presidente Vincenzo De Luca ha emanato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina non solo in luoghi chiusi, ma anche all’aperto.

Nonostante queste restrizioni la Campania vede ogni giorno aumentare il numero di positivi, oggi ad esempio le positività sono salite a 287. Numeri che creano allerta.

Nelle ultime ore, sempre in Campania è stato avvistato un big della musica internazionale, Elton John, girare per le strade di Capri senza mascherina.

L’ordinanza è estesa a tutti ricorda il presidente Codacons, Carlo Rienzi, il quale ha contattato il Prefetto di Napoli, il comune di Capri e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dicendo a quest’ultimo che “Elton John deve ricevere la sanzione amministrativa prevista dalla legge che va da 400 a 1000 euro”.

