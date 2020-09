Genoa, confermati i 14 casi: anche i secondi test sono positivi. Nessun errore di laboratorio e ora si attende per quelli del Napoli

Ora è arrivata la conferma definitiva. I 14 tesserati del Genoa calcio, tra giocatori e staff, sono positivi al Coronavirus. Nessun errore di laboratorio o false contaminazioni, ma tutti contagi effettivi. I test effettuati ieri dalla Asl 3 di Genova hanno dato le risposte immaginate. La società rossoblu ha comunicato in via ufficiale il responso attraverso il proprio sito web, confermando i timori della vigilia. Un focolaio che si è acceso improvvisamente dopo le infezioni di Perin e Schone nella giornata di sabato.

Come previsto dal protocollo, questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff che non erano nella lista dei positivi, si sono presentati al centro di allenamento per effettuare i tamponi direttamente in macchina prima di far ritorno a casa. Ancora nessun allenamento quindi e partita di sabato con il Torino sempre più a rischio.

Genoa, confermati i 14 casi di positività: attesa per quelli del Napoli

La squadra di Maran dovrebbe giocare sabato 3 ottobre alle ore 18 contro il Torino a Marassi, ma ad oggi diventa difficile ipotizzare un regolare svolgimento del match. I giocatori del Grifone non si sono infatti mai allenati dopo la sfida del San Paolo e sarebbero fortemente penalizzati qualora dovessero scendere in campo. Senza considerare il fatto che farebbero fatica a trovare 11 giocatori da schierare, più quelli da mandare in panchina.

Nel frattempo già grande attesa per capire se può esserci qualche contagiato anche tra le fila del Napoli. Il club di De Laurentiis sta per ricevere il risultato della prima serie di tamponi effettuati nelle scorse ore, per potersi organizzare in vista della delicata sfida con la Juventus di domenica sera.

Il ministro dello Sport Spadafora ha nel frattempo smentito la possibilità che il campionato di Serie A possa essere interrotto a breve. Si proverà ad andare avanti rispettando tutte le regole previste dal protocollo del Cts.

