Madrid, un gorilla attacca una guardia allo zoo: ferita gravemente ad un braccio. Il fatto si è verificato la scorsa domenica

Una guardia dello zoo di Madrid è in gravi condizioni dopo essere stata attaccata da un gorilla la scorsa domenica. Secondo Emergencias Madrid, la donna di 46 anni ha richiesto un soccorso di emergenza dopo che l’animale l’ha colpita più volte.

“Ci hanno informato che un’inserviente dello zoo di Madrid ha subito un pesante attacco da parte di un grosso gorilla di 200 chili. Al nostro arrivo abbiamo trovato una paziente con un trauma cranico, un trauma toracico, con fratture multiple al torace e agli arti”.

A riferirlo è stato Ángel Casas, capo della guardia alla Samur-Protezione civile (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates).

La guardiana è stata trasferita tramite l’elicottero in ospedale e la polizia di Madrid ha ripreso le indagini sul triste evento.

Secondo la versione di alcuni testimoni, le porte dello zoo della capitale spagnola hanno ritardato l’apertura per “problemi tecnici” dovuti all’incidente tra il gorilla e la guardiana.

La vittima, che lavora allo zoo di Madrid da 19 anni, è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il parco ha specificato che il gorilla Malabo è stato allevato dai custodi sin dalla nascita e che normalmente questi esemplari hanno un comportamento “cordiale e protettivo“.

