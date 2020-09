Manca solamente l’ufficialità: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione. Il brasiliano saluta il Milan in questa sessione di calciomercato a titolo definitivo

Il calciomercato del Milan torna ad infiammarsi in quest’ultima settimana di trattative. In entrata, Maldini e Massara hanno di fatto piazzato il colpo Jens Hauge del Bodo/Glimt. Il talento norvegese è partito questa mattina da Oslo, e già domani svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto.

Ma la novità dell’ultima ora riguarda il mercato in uscita: Lucas Paquetà è virtualmente un nuovo giocatore del Lione. Come riportato da Sky Sport 24, infatti, il brasiliano ha già salutato i suoi compagni e svuotato l’armadietto a Milanello. Nel corso delle prossime ore, l’ex Flamengo si recherà in Francia per le visite e la firma. Si tratterà di una cessione a titolo definitivo, che porterà immediatamente denaro fresco nelle casse dei rossoneri.

Calciomercato Milan, si cerca il difensore centrale: i nomi in lista

Una volta arrivati i fondi dalla cessione di Lucas Paquetà, il Milan cercherà di regalare al tecnico Stefano Pioli un difensore centrale in questa sessione di calciomercato. Tanti i nomi sulla lista di Maldini e Massara, ma pian piano il cerchio si sta restringendo. L’obiettivo numero uno rimane Milenkovic, ma le richieste molto onerose di Rocco Commisso stanno spingendo la dirigenza rossonera a guardare altrove. L’altro nome – che piace molto anche ad Elliot – è quello di Wesley Fofana del Saint-Etienne.

Giovane, carismatico e forte fisicamente. Sarebbe un profilo in linea con la filosofia societaria, ma anche in questo caso c’è l’ostacolo legato al cartellino. I francesi chiedono infatti una cifra vicina ai 35 milioni di euro, troppi per il Milan. L’obiettivo è quello di chiudere con un’operazione simile a quella per Tonali: prestito con diritto di riscatto. L’alternativa low cost rimane Nastasic dello Schalke 04, che arriverebbe in prestito gratuito.

