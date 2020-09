29 settembre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 29 settembre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

29 settembre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storie, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Oggi spicca il compleanno di Silvio Berlusconi, nato nel 1936. Politico ed imprenditore italiano conosciuto anche come Il Cavaliere. Per tre volte è stato presidente del consiglio dei ministri, fondatore di Mediaset e proprietario del Milan dal 1986 al 2017.

I compleanni famosi di oggi: 29 settembre 2020

Nicola Di Bari, nome d’arte, è nato nel 1940 e nel corso della sua carriera si è fatto conoscere come uno dei migliori cantautori italiani. È il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel ’71 e nel ’72. Molto successo ha riscosso anche in America Latina con le sue canzoni.

Luciano Benetton, nato nel 1969, è il quarto figlio del Luciano fondatore della società di abbigliamento omonima nel 1965. Dal 1997 al 2000 è entrato in Formula 1 con la Benetton Formula.

Anche Avril Lavigne compie gli anni oggi, precisamente 36. La cantante canadese sale alla ribalta mondiale nel 2002 con il singolo Complicated, che la fece diventare un idolo per gli adolescenti di tutto il mondo.

Andriy Shevchenko, nato nel ’76, è stato uno dei calciatori più forti della sua generazione ed ha fatto le fortuna del Milan con cui ha vinto una Champions League. Attualmente è il commissario tecnico della nazionale ucraina.

Loretta Goggi, la poliedrica artista italiana, oggi compie 70 anni. Nella sua carriera ha saputo farsi apprezzare come cantante, imitatrice ed attrice. E’ stata la prima donna a condurre come presentatrice il Festival di Sanremo, nel 1986.

Compiono oggi gli anni anche Pierluigi Bersani, Alberto Caccia Dominioni, Franco Corleone, Anita Ekberg, Mark Edusei, Felice Gimondi, Giovanni Indiveri, Jerry Lee Lewis, Emily Lloyd, Giampiero Maini, Antonio Paolucci, Raf, Jennifer Rush, Andriy Shevchenko, Stefano Stefani, Lech Walesa.

