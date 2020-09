In Spagna, l’emergenza Coronavirus è sempre più seria. Da Madrid, fanno sapere di essere pronti ad ampliare il lockdown: “Se lo fa tutto il Paese”

La Spagna sta vivendo un periodo molto duro a causa del Coronavirus. L’emergenza si è riaffacciata con prepotenza in tutta Europa, facendo registrare dati molto simili a quelli di inizio pandemia. A Madrid – una delle regioni maggiormente colpite – fanno sapere di essere pronti ad ampliare il lockdown.

In sostanza, si sta discutendo della possibilità di allargare le zone sottoposte a restrizioni alle aree con più di 500 positivi ogni 100mila abitanti. Al momento, è in atto un vero e proprio scontro a distanza tra la Comunidad e il governo di Pedro Sanchez. A Madrid sono pronti ad applicare queste misure, a condizione che: “Questo avvenga anche nel resto del Paese“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.1 a Cefalonia: i dettagli

Coronavirus, lockdown in Spagna: “Test in tutto il Paese”

Al momento, la regione di Madrid conta ben 45 aree interessate dal confinamento, interessando circa un milione di persone. Dal governo locale, il presidente Isabel Di’az Ayuso fa sapere che la Comunidad è pronta ad allargare il lockdown a tutte le aree con più di 500 positivi ogni 100mila abitanti, a patto che lo faccia anche il resto della Spagna. “Inoltre, chiediamo test sistematici nelle stazioni di Barajas, Ave e Renfe. Sono i principali luoghi dai quali entrano i contagi” le parole della Popolare.

Continua quindi il braccio di ferro tra Madrid e il governo di Pedro Sanchez. In particolare, è il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa che continua a far pressioni alle autorità regionali circa le misure di contenimento attualmente in vigore. Secondo quest’ultimo, al momento c’è un gravissimo rischio per la salute pubblica.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Usa 2020, Trump attacca nuovamente Biden: “Politico disonesto”