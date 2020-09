Ragusa, lite tra due padri fuori scuola: uno dei due accoltellato

Fuori ad una scuola di piazza Vittoria, nei pressi di Ragusa, si è scatenata una pesante lite tra i padri di due bambini: uno di questi è finito per essere accoltellato

Una brutta scena di violenza stamane si è verificata fuori una scuola del ragusano tra le 8:30 e le 8:40. I padri di due bambini hanno litigato dopo aver accompagnato i propri figli nella scuola Pappalardo. Dopo una lunga discussione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo l’altro. Quest’ultimo è stato trasferito immediatamente in ambulanza all’ospedale e non sarebbe attualmente in pericolo di vita. per lui una prognosi di dieci giorni. La Polizia, arrivata sul luogo, sta cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Di certo non una bella scena soprattutto per i bambini che sono molto sensibili, soprattutto in un momento così difficile in cui va cautelato il loro stato d’animo.

LEGGI ANCHE—> Conte: “Non aspiro a diventare Presidente della Repubblica”

Ragusa, accoltellato un genitore: il commento del sindaco Sallemi

Il sindaco Salvo Sallemi ha commentato l’accaduto dicendosi “basito”. Il primo cittadino sottolinea: “Si tratta di un gravissimo episodio, la città e fuori controllo. C’è un’emergenza di sicurezza senza pari e questa cosa è stata da tempo denunciata. Servono maggior controlli e più agenti in città oltre ad un segnale forte da parte delle istituzioni”. Questo però per Sallemi non basta, “servono anche tante iniziative, solidarietà e tanta cultura. Non possiamo guardare il tracollo della comunità e cedere il passo alla violenza”.

Sono basito. Sono senza parole. Ho appena appreso che nella scuola Pappalardo, poco prima dell’ingresso degli alunni, c’… Pubblicato da Salvo Sallemi Sindaco su Giovedì 24 settembre 2020

LEGGI ANCHE—> Genova, mascherine obbligatorie anche all’aperto: focolaio da spegnere