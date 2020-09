Nigeria, esplode camion in autostrada: ci sono vittime

Brutto incidente su un’autostrada trafficata, autista perde il controllo del camion pieno di benzina, si schianta ed esplode: tante le vittime

Tragico incidente in Nigeria, nella città di Lokoja, capitale dello Stato di Kogi, situato nella parte centrale del Paese. Tutte le notizie arrivano dalla polizia di Kogi che ha provato a fare il punto della situazione in merito alla tragedia avvenuta questa mattina. Alla guida di un camion c’era un uomo, il quale, non è riuscito a frenare e si è schiantato. Il motivo della mancata frenatura sarebbe da attribuire ad un guasto all’impianto, da una prima ricostruzione. Purtroppo era un autocisterna: trasportava benzina. Circa 40.000 litri di carburante nel luogo dell’incidente che, inevitabilmente ha creato una strage.

Purtroppo, l’incidente è avvenuto in una zona trafficata e non troppo distante del centro abitato, infatti ci sono state molteplici vittime. Il Politecnico dello Stato di Kogi è stato colpito in pieno: è l’edificio contro cui è terminata la corsa del pesante mezzo di trasporto.

Incidente in autostrada, autocisterna esplode e provoca quasi trenta morti

Nonostante i soccorsi tempestivi da parte di tutte le autorità competenti, la strage è stata inevitabile e lo scenario terribile. Alla BBC il portavoce della polizia di Lokoja, Willy Aya, ha dipinto un quadro veramente terribile: le vittime, in totale, al momento sono 25. La maggior parte di queste sono state impossibili da identificare e ci stanno lavorando, perché l’ustione è risultata tanto grave da fargli sparire fino all’ultimo capello. Tantissimi i feriti coinvolti nell’incidente, anch’essi sfigurati. Molti di questi sono studenti del Politecnico dello Stato di Kogi che, da poco tornati al loro studio e lavoro, si sono visti travolgere da questa tragedia.

Stando ad ultime ricostruzioni, molte delle vittime sono alunni di una scuola elementare, molto vicina alla zona dell’incidente.

