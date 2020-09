Coronavirus Gb, Johnson annuncia: intervento esercito e polizia

Continua l’emergenza Coronavirus in Gran Bretagna, con il premier Johnson che annuncia l’intervento di esercito e polizia per far rispettare le restrizioni.

Nuove misure del governo della Gran Bretagna per contenere l’emergenza Coronavirus, con il premier Boris Johnson che annuncia nuove misure per limitare i nuovi casi di contagio. Infatti Johnson ha annunciato che si riserverà di prendere misure più severe. Infatti pur di contenere il contagio, il vulcanico premier britannico ha annunciato l’intervento di polizia ed esercito, se la popolazione britannica non rispetterà le misure di sicurezza.

Il premier Tory ha annunciato le nuove misure con un messaggio televisivo alla nazione. Nel messaggio, il Capo di Stato britannico ha richiamato al buon senso del suo popolo, ricordando comunque di essere riluttante a intervenire sulle libertà individuali. Però il premier ritiene necessario agire per evitare conseguenze più gravi, come un nuovo aumento dei contagi. Boris Johnson ha annunciato che le nuove misure sono vincolanti, con sanzioni più pesanti, come multe salate ed intervento della polizia. Aumenterà quindi la sorveglianza per il rispetto delle misure Anti-Covid.

POTREBBE INTERESSARTI -> Donald Trump attacca ancora la Cina: “Sono stati loro”

Coronavirus Gb, Johnson: quasi 5mila contagi in 24 ore

Dopo aver confermato le nuove misure di sicurezza, Johnson ha anche ricordato i numeri dell’ultimo bollettino medico. L’aumento esponenziale di casi preoccupa il governo britannico, che si trova ad affrontare insieme alle altre nazioni del mondo la crisi più grande dell’ultimo secolo. Secondo gli ultimi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4,926 nuovi contagi, numeri in aumento continuo, con la seconda ondata che rischia di essere più critica della prima.

Nel suo messaggio nazionale, Johnson ha anche dato nuove speranze sulla ricerca di un vaccino. Il premier britannico, però, ha annunciato che “non ci siamo ancora” e che quindi siamo ancora lontani dalla pubblicazione di un farmaco efficace. Le stesse misure di sicurezza messe in atto dall’Inghilterra, sono state applicate nei giorni precedenti anche a Cardiff, capitale del Galles, ed Edinburgo in Scozia.

POTREBBE INTERESSARTI -> Coronavirus, Boris Johnson: “Restrizioni in vigore per altri 6 mesi”

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !