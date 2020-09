Zaia: “Non è nel mio interesse competere con Salvini”

Nonostante la vittoria alle regionali, il governatore del Veneto Luca zaia ha respinto le voci che lo vedevano come possibile contendente alla guida della Lega contro Matteo Salvini.

Luca Zaia respinge con decisioni le voci che lo vorrebbero come contendente di Matteo Salvini alla guida del partito. Lo ha affermato in un’intervista concessa a Skytg24. Il governatore del Veneto ha infatti dichiarato che “non è proprio nel mio interesse. La votazione riguarda la mia amministrazione, il tema politico si affronta con le elezioni politiche. Abbiamo lavorato bene e questo ce l’hanno riconosciuto i cittadini. Dire che il Covid fa vincere le elezioni sarebbe dire che i veneti sono idioti”.

Parole che seguono a stretto giro quelle pronunciate dal leader della Lega. Salvini infatti, dopo aver rivendicato la vittoria del centrodestra alle regionali, aveva spiegato che non esiste nessuna competizione interna nel partito, elogiando inoltre Zanda per la riconferma e il lavoro svolto nella sua regione, definito un motivo di vanto per l’intera Lega.

Leggi anche: Referendum, i risultati definitivi: vince il Sì con oltre il 69%

Di Maio: “ È importante spendere bene i soldi del Recovery Fund”

In un’intervista rilasciata alcuni giorni fa, Luigi Di Maio aveva rivendicato il risultato ottenuto dall’Italia in Europa sul Recovery Fund. Per il nostro paese sono stati infatti stanziati circa 209 miliardi, e l’obiettivo, per l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle, deve essere adesso quello di spendere nel modo più efficace possibile.

D’altronde, la crisi economica scatenata dal coronavirus avanza, e il la nostra nazione ha bisogno al più presto di avere a disposizioni i fondi necessari per ripartire. Di Maio si è poi soffermato anche sulla questione del Mes. Il Pd infatti continua a spingere per l’adesione dell’Italia al fondo salva stati. Ma il muro dei 5 Stelle sull’argomento, non sembra al momento semplice da abbattere. E difatti, Il Ministro degli Esteri ha ribadito che il Mes non è una questione prioritaria, e continuare a parlarne non fa che aumentare le tensioni all’interno della maggioranza.

Leggi anche: Chiara Appendino condannata a 6 mesi di reclusione: auto-sospesa dal M5s