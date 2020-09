New York, lo scheletro di un T-Rex all’asta per una cifra assurda

Lo scheletro di un T-Rex, scoperto nel 1987, sarà battuto alla casa d’aste di New York per una cifra record: i dettagli della curiosa vicenda

I dinosauri sono tra i reperti maggiormente visitati ogni anno dai turisti all’interno dei musei. I giganti rettili del Triassico (circa 230 milioni di anni fa) riscuotono più successo di quadri e sarcofagi egiziani. Nonostante ciò, non saremmo mai arrivati a pensare che lo scheletro di un T-Rex potesse essere battuto all’asta con una valutazione iniziale tra i 6 e gli 8 miliardi di dollari. Questo è quanto accadrà il prossimo mese in una casa d’aste di New York, negli Stati Uniti.

Il T-Rex Stan all’asta per 6-8 miliardi

Ribattezzato con il nome di Stan, il dinosauro avrebbe circa 67 milioni di anni ed è stato scoperto nel 1987. E’ stato ricostruito in tre anni di scavi e lavoro dai paleontologi del Black Hills Geological Research Institute del South Dakota, dove è tutt’ora esposto. La sua altezza è di circa 4 metri, mentre la lunghezza sfiora i 12. Le ossa in totale sono 188, ma non sono abbastanza per dichiarare il ritrovamento completo. Si stima che Stan pesasse circa 8 tonnellate in vita. Chi riuscirà ad aggiudicarselo? Ma soprattutto, il fortunato dove lo ‘nasconderà’? Lo sapremo il mese prossimo.

