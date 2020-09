Cina, il magnate Ren Zhiqiang condannato per corruzione

Il magnate Ren Zhiqiang, che in pieno periodo di Covid-19 aveva criticato il presidente cinese Xi Jinping, è stato condannato per corruzione

Il tribunale di Pechino ha condannato l’ex magnate immobiliare Ren Zhiqiang che qualche mese fa aveva criticato aspramente il premier Xi Jinping per aver mal gestito la pandemia legata al Covid-19. L’uomo è stato accusato di corruzione e, oltre a scontare 18 anni di carcere, dovrà pagare una multa di 4,2 milioni di yuan (circa 527mila euro).

La Corte ha riconosciuto Zhiqiang colpevole dei reati di corruzione, concussione ed appropriazione indebita di fondi pubblici. A riportare la notizia è il Global Times. L’uomo, dopo aver scritto un articolo contro la gestione della pandemia del paese, era scomparso nel marzo scorso. Il Partito Comunista nel mese di luglio, quando erano spuntate le prime accuse, lo aveva espulso dai membri.

A quanto pare, l’ex magnate immobiliare avrebbe accettato mazzette per l’equivalente di 1,25 milioni di yuan e si sarebbe appropriato indebitamente di altri 50 milioni. Ciò nonostante, alcune voci parlano di un’azione da parte del governo per reprimere i suoi oppositori.

