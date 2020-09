Serie A, Miozzo (Cts): “Riempire gli spalti degli stadi sarebbe follia”

Si torna a parlare della riapertura degli stadi, specialmente in Serie A, ma da Miozzo (Cts) piovono critiche: “Riempire gli spalti sarebbe follia”.

La Serie A è tornata, con la prima giornata che ha visto le vittorie di Juventus e Napoli, in un clima surreale, come dall’inizio della pandemia. Infatti seppur le squadre sono tornate in campo, i tifosi sugli spalti non ancora. In alcuni casi si cerca un ritorno alla normalità step-by-step. Infatti allo Stadio Tardini di Parma è stato concesso l’ingresso a 1,000 tifosi, stessa cosa a Reggio Emilia per Sassuolo-Cagliari.

Eppire sembra giusto non riaprire ancora gli stadi di Serie A, specialmente per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico cientifico. Miozzo infatti ha ricordato le conseguenze tragiche di Atalanta-Valencia, a chi vuole riaprire gli stadi al più presto. Poi durante l’intervista, il rappresententante del Cts ha tuonato: “Riaprire gli stadi sarebbe una follia“.

Serie A, Miozzo (Cts) critico contro la riapertura degli stadi: i motivi

Durante la sua lunga intervista, Agostino Miozzo ha ricordato che un primo passo importante è il ritorno alla normalità. Però poi il coordinatore del Cts ha ricordato che la riapertura degli stadi resta critica per diversi motivi. Infatti stando alle parole di Miozzo, sono diversi i momenti di assembramento agli stadi. L’ingresso allo stadio, l’esultare, l’abbracciarsi o protestare potrebbero creare nuovi focolai legati alle partite.

Miozzo ha ribadito che aprire con più di mille spettatori al momento è impensabile. Infatti il rischio sarebbe quello di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Ma non solo, infatti per il coordinatore del comitato tecnico-scientifico, al momento la priorità sono le scuole. In merito Agostino Miozzo ha dichiarato: “Non possiamo permetterci di tornare alle lezioni a distanza. La scuola è il motore della ripartenza e del Paese. Tutta la nostra attenzione deve essere concentrata su questo“.

Il coordinatore del Cts ha poi concluso affermando che potrebbero esserci nuove zone rosse. Quindi, se si adottano le misure di sicurezza e tutto va bene, si potrebbe tornare a parlare di normalità entro la primavera del 2021.

L.P.

