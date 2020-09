Milan-Bologna, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Milan e Bologna. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Manca poco per l’esordio in campionato di Milan e Bologna. Per i rossoneri la stagione è iniziata ufficialmente già da una settimana, dopo il preliminare di Europa League contro gli iralandesi dello Shamrock Rovers. Mentre invece per i Felsinei la stagione inizia questa sera, in uno stadio San Siro che ospiterà solamente mille spettatori. Il governatore della Lombardia, come quello dell’Emilia Romagna, ha deciso di riaprire gli stadi con un numero super ridotto di spettatori. Andiamo a vedere come affronteranno questa partita le due squadre.

Come detto il Milan parte galvanizzato in questa nuova stagione. Infatti i rossoneri vengono da una bella prova in Europa League, dove Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato ancora una volta immenso. L’incognita questa sera è presentata dalla difesa rossonera. Infatti l’esperto Kjaer sarà affiancato dal giovane Gabbia. In terra irlandese l’inedita coppia difesiva si è comportata bene, anche se il valore tecnico dello Shamrock non era altissimo. In attacco, invece, Ibrahimovic sarà affiancato da Samu Castillejo, Ante Rebic ed Hakan Calhanoglu.

D’altra parte c’è un Bologna che non presenta tante novità rispetto la passata stagione. Alla formazione titolare i felsinei hanno aggiunto solamente l’esperto terzino Lorenzo De Silvestri. Per il resto, confermato l’attacco a due punte con l’eterno Palacio e Musa Barrow, grandissima sorpresa nella seconda metà di stagione. Vedremo quest anno come Sinisa Mihajlovic gestirà i due giovani promettenti, Musa Juwara ed Emanuel Vignato, arrivato dal Chievo Verona.

Milan-Bologna, dove vederla: Sky o Dazn?

Il Monday Night di Serie A tra Milan e Bologna sarà offerto in esclusiva da Sky. Infatti la pay-tv offrirà il match delle 20:45, che sarà trasmesso sui canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellitare) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per tutti gli abbonati di Sky che non potranno assistere al match da casa, sarà possibile seguire la partita gratuitamente sulla piattaforma streaming SkyGo. Come sempre ricordiamo che per accedere basterà inserire le proprie credenziali. Una volta entrati nella piattaforma, basterà sintonizzarsi sul canale dedicato e godersi il match. Per usufruire di SkyGo basterà una semplice connessione internet, con l’app che è disponibile su tutti i device mobili come: smartphone, laptop e tablet.

Anche quest anno Sky renderà disponibile tutti i match della Serie A, agli abbonati di NowTv. La piattaforma streaming di Sky dedicata alle serie tv, avrà in esclusiva anche tutti gli eventi sportivi. NowTv offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito, una volta scaduto il periodo di prova l’utente deciderà se attivare o meno l’offerta da 9,99€ al mese. Inoltre NowTv sarà disponibile sia su tutti i dispositivi mobili, sia sulle console come Playstation 4 e Xbox One.

Milan-Bologna, le probabili formazioni: così in campo

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALLENATORE: Stefano Pioli.

A DISP.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Duarte, Kalulu, Laxalt, Brahim Diaz, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Paquetà, Colombo, Maldini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALLENATORE: Sinisa Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Bani, Denswil, Mbaye, Svanberg, Poli, Baldursson, Vignato, Juwara, Skov Olsen, Sansone, Santander.

ARBITRO: La Penna di Roma.

