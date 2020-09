Tik Tok, il fondatore di Instagram potrebbe diventare il nuovo Ceo

Il New York Times ha scritto che il fondatore di Instagram Kevin Systrom potrebbe a breve diventare il nuovo Ceo di Tik Tok e che si attende il via libera di Trump.

Il New York Time sostiene che Kevin Systrom, fondatore di Instagram, potrebbe a breve diventare il nuovo Ceo di Tik Tok. Il giornale americano riferisce infatti che l’uomo avrebbe già tenuto dei colloqui per valutare la proposta, e che al momento si attende il via libera della Casa Bianca in merito alla collaborazione con Oracle. Sarebbe il successore di Kevin Mayer, che si è dovuto dimettere il mese scorso in seguito alle tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina. Systrom ha deciso dimettersi invece da Ad di Instagram nel 2018. Nonostante non sia mai stata fornita alcuna motivazione ufficiale in merito, in molti sostengono che ci stato un forte scontro con Zuckerberg, che ha acquisito Instagram nel 2012, in merito alla reale autonomia della piattaforma.

Una ventina di giorni fa, Tik Tok si è ritrovata alla prese con un problema drammatico e molto complicato da risolvere. È accaduto infatti che una persona abbia preso la decisione di suicidarsi in diretta Facebook. Se la piattaforma di Zuckerberg è riuscita a rimuovere in tempi abbastanza rapidi il video dalla piattaforma, il social media cinese non è invece riuscito a fare lo stesso. Diversi utenti di Tik Tok avevano già iniziato a condividerlo e la sua diffusione è stata così grande che gli sviluppatori non sono riusciti a fermarla. Una situazione critica, che ha costretto l’app cinese a diramare una nota ufficiale per avvisare gli utenti. In questo c’era scritto che “i nostri sistemi hanno individuato ed eliminato automaticamente queste clip, che violano le nostre politiche contro i contenuti che mostrano, incitano e glorificano il suicidio,stiamo eliminando gli account che provano ripetutamente a caricare il video. Apprezziamo la collaborazione dei membri della community, che hanno segnalato i contenuti ed intimato gli altri utenti a non condividere il video in rispetto della persona e della sua famiglia”.

