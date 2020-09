Pedopornografia, foto e video di minori nudi su WhatsApp: 6 denunciati

Continua la lotta alla pedopornografia della polizia postale. Dopo la circolazione di foto e video di minori su WhatsApp, scattano 6 denunce.

Non si arresta la lotta alla Pedopornografia della Polizia Postale. Infatti, dopo l’ultima indagine il corpo di polizia delle comunicazioni di Catania e Messina ha denunciato sei persone, per detenzione e divulgazione di foto e video di minori nudi su WhatsApp.

Durante quest anno sono state diverse le operazioni della Polizia Postale contro il fenomeno che inquina le reti internet. Stavolta l’operazione è scattata in Sicilia, con le forze dell’ordine che hanno iniziato ad approfondire il caso dopo la denuncia di una madre di un adolescente.

La madre, residente nella provincia di Messina, ha denunciato il tutto dopo aver controllato il telefono della figlia. Una volta notate le diverse chat con singoli utenti, con scambio di foto e video di minori nudi in pose erotiche, la madre ha deciso di denunciare tutto alla polizia.

Pedopografia, sei denunciati: per condivisione foto e video di minori su WhatsApp

Così continuano le operazioni della Polizia Postale per fermare il triste fenomeno della Pedopornografia. Quella della procura di Messina e Palermo, è solamente l’ultima delle operazioni per fermare il caso. Infatti dall’inizio del 2020, sono state una ventina i casi accertati in Italia. Spesso sono proprio le madri delle ragazze a notare e successivamente denunciare il fenomeno alla polizia postale.

Come sempre. gli agenti della polizia postale peloritana hanno acquisito il contenuto del telefono, grazie a sofisticate strumentazioni forensi. Gli investigatori hanno annunciato che ci saranno ulteriori approfondimenti per verificare il metodo di adescamento.

Ma nell’operazione della polizia non ci sono solamente i sei denunciati adulti. Infatti gli investigatori stanno controllando anche i device di alcuni minori, segnalati alla competente procura dei minorenni. Durante l’operazione sono stati sequestrati cellulari e computer, per verificare la presenza di immagini di minori nudi sui device. Sono diverse le province interessate alla perquisizioni. Infatti oltre a Messina e Palermo, ci sono anche Catania, Milano, Napoli e Teramo.

L.P.

