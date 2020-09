Ricette top: come preparare conchigliette con acciughe e mozzarella

Un primo piatto salutare, per nulla pesante, ma gustoso. Le conchigliette acciughe e mozzarella sono pronte a soddisfare ogni palato

Un primo piatto tutto verde, bello da vedere e molto gustoso. Le conchigliette con acciughe e mozzarella non faranno storcere il naso a nessuno per la bontà degli ingredienti che lo caratterizzano. Vediamo come preparalo, in maniera facile e veloce, pronto ad essere messo sulle vostre tavole per soddisfare tutti i commensali.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

320 g di pasta formato conchigliette

un avocado maturo

una mozzarella di bufala

6 filetti di acciuga sott’olio

12 frutti di cappero sott’aceto

mezzo limone

foglie di un cuore di sedano verde

un’arancia non trattata

4 cucchiai d’olio exo

sale e pepe

CONSIGLIO: se non trovato i frutti di cappero, sostituiteli con 10-15 olive nere condite con olio extravergine d’oliva e un po’ di scorza d’arancia grattugiata.

Procedimento per preparare delle gustose conchigliette con acciughe e mozzarella

Per iniziare a preparare delle gustosissime conchigliette con acciughe e mozzarella, partire cuocendo la pasta in abbondante acqua salata. Intanto preparare il condimento: ridurre la mozzarella a dadini, tagliare a striscioline sottilissime le foglie di sedano. Dividere a metà l’avocado, snocciolarlo, pelarlo, tagliarlo a dadini e spruzzarlo di succo di limone per evitare che annerisca. Scolare la pasta al dente, intiepidirla leggermente sotto l’acqua corrente e condirla con l’olio emulsionato con il succo di mezza arancia e la scorza grattugiata.

A questo punto, unire la mozzarella, l’avocado, i filetti di acciuga spezzettati ed il sedano. Pepare e completare con i capperi, a proprio gusto e piacimento.

