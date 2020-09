Covid-19, Johnson avvisa: “Seconda ondata in arrivo in Gran Bretagna”

Covid-19, il Premier Boris Johnson annuncia una seconda ondata. Il politico, intervenuto quest’oggi, lancia l’allarme a livello nazionale.

Seconda ondata in arrivo in Gran Bretagna: parola del Premier Boris Johnson. Come ha infatti riferito il leader politico del Regno Unito quest’oggi, una nuova minaccia epidemiologica si staglia adesso lungo l’isola britannica. Si tratta di una situazione inevitabile dopo la ripartenza generale e la riapertura dei confini, per la quale però ora bisognerà farsi trovare pronti.

“Stiamo vedendo l’inizio di una seconda ondata di infezioni da Covid-19”, ha infatti sottolineato il presidente del Consiglio. Una situazione che rischia di spingere il Paese verso un nuovo lockdown: “E’ l’ultima cosa che tutti vogliamo, e allora bisogna tenere tutto assolutamente sotto controllo”, ha proseguito Johnson.

Una sorta di chiusura generale, nel frattempo, è già subentrata da oggi per alcune zone della Gran Bretagna. Nella parte nord-orientale dell’Inghilterra, per esempio, sarà possibile incontrarsi solo con i congiunti con un numeri limitato e restando nelle proprie abitazioni. I mezzi pubblici saranno usufruibili solo per serie necessità, come recarsi a lavoro o a scuola, ed è scattato un coprifuoco che va dalle 22.00 alle 05.00 del mattino. Nel Regno Unito al momento si contano 381.614 contagiati totali e 41.705 vittime complessive.

