Brucellosi, oltre 3mila casi in Cina per perdita in azienda farmaceutica

A Lanzhou, in Cina, sono oltre tremila le persone risultate positive alla brucellosi a causa di una perdita in un’azienda biofarmaceutica l’anno scorso

Sono 3200 le persone risultate positive alla brucellosi a Lanzhou, in Cina, a causa di una perdita in un’azienda biofarmaceutica l’anno scorso. Secondo le ricostruzioni, la fabbrica ha utilizzato disinfettanti scaduti nel corso della produzione di vaccini contro la Brucella. Questo ha fatto sì che non tutti i batteri venissero eliminati dai gas di scarico. Questi ultimi, contaminati, hanno formato aerosol che contenevano batteri e fuoriuscendo nell’aria si è sparsa nelle zone vicine. In particolare è stato colpito di ricerca veterinaria di Lanzhou contagiando animali ed esseri umani.

LEGGI ANCHE—> Prof uccisa a coltellate: aveva difeso una sua studentessa

Cos’è la brucellosi

La brucellosi, che prende il nome da David Bruce, è una malattia infettiva provocata dai batteri Brucella. Essa ha molti sintomi derivati dalle regioni in cui la malattia ha una diffusione maggiore. Colpisce in particolare gli animali causando mastite ed aborto nei bovini, ma può infettare anche gli umani. In questo caso può portare sintomi come febbre, sudorazione, malessere, anoressia, cefalea ed artro-mialgie. La malattia si manifesta dopo circa 2-4 settimane dall’infezione.

Il passaggio dell’infezione da animale ad uomo può avvenire a causa del contatto con tessuti, sangue, secreti vaginali, urine, feti abortiti e placente. La trasmissione potrebbe avvenire anche per via aerogena in stalle, laboratori e macelli.

LEGGI ANCHE—> Covid, direttore Gemelli di Roma: “Salgono ricoveri in terapia intensiva”