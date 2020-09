PES 2021 disponibile da oggi: prezzo e novità del titolo Konami

L’attesa è finita: da oggi martedì 15 settembre PES 2021 è disponibile per PC, Xbox One e Playstation 4. Konami ha presentato il titolo con un trailer ufficiale

La battaglia tra Fifa e PES continuerà anche quest’anno. I due titoli calcistici per eccellenza sono da anni oggetto di battaglia tra i fan: quale dei due è meglio? Impossibile dare una risposta precisa. Mentre per il nuovo capitolo del videogioco di EA Sports bisognerà aspettare ancora qualche settimana, già da oggi il nuovo eFootball PES 2021 è disponibile.

Con un annuncio ufficiale, Konami ha comunicato il nuovo Season Update. “Si tratta di un gioco standalone, con tutte le caratteristiche di PES 2020, che ha vinto il titolo di miglior gioco sportivo all’E3” si legge sul sito: “Non solo aggiornamenti delle rose, ma anche la nuova modalità Uefa Euro 2020 e contenuti dedicati: le sorprese in questo nuovo capitolo non mancheranno di certo“.

PES 2021, oggi il lancio: prezzo e novità del titolo Konami

Da oggi, tutti i fan di PES potranno metter mano al nuovo capitolo della saga. Come annunciato da Konami stessa, infatti, il titolo è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Disponibile sia in formato fisico che digitale, presenta una copertina d’eccezione, con ben 4 ambasciatori: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford e Alphonso Davies. Acquistando la Club Edition di PES 2021 Season Update, sarà possibile ottenerli tutti in formato digitale, al prezzo di 34,99 euro. Inoltre, i possessori di PES 2020 avranno tempo fino al 29 ottobre per ottenere uno sconto esclusivo del 20% sull’acquisto di una delle Club Edition.

A causa dei vari ritardi con i quali si sono conclusi i campionati, ci sono alcune leghe e licenze non ancora aggiornate. Konami ha però assicurato che nei prossimi giorni verrà rilasciata una patch, con la quale verranno aggiornate tutte le rose e le licenze.

