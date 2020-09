Alcuni messaggi su Whatsapp possono bloccare l’app di messaggistica istantanea: scopriamo insieme quali sono

Whatsapp, nonostante sia l’app di messaggistica istantanea leader al mondo, spesso è corsia di accesso per i malintenzionati o vittima di bug di sistema. Un mix tra questi due problemi riguarderebbe la mancata capacità da parte di WA di elaborare determinati messaggi di testo, questi rilevati come pericolosi.

Quasi sempre si tratta di messaggi molto estesi e contenenti caratteri speciali in grado di far crashare l’app. Per questo motivo è bene prestare sempre molta attenzione anche ad elementi come vcard (formato file per biglietti da visita elettronici).

Una volta aperto questo genere di documenti, si potrebbero visualizzare una serie di contatti associati di cui ognuno contenente nomi molto lunghi e codici di arresto. E’ in quel momento che Whatsapp incorre in un crash continuo per il quale, al momento, non vi è una soluzione ufficiale. Questi messaggi pericolosi, i quali contaminano il sistema, sono spesso inviati da qualcuno con l’obiettivo di alterare la normale comunicazione.

Blocco di Whatsapp, come fare per risolvere il problema

Un modo per risolvere il problema è la soluzione offerta da alcune versioni modificate dell’applicazione che offrono funzioni come ‘protezione da Crashcoda’. In alternativa, qualora ci si accorgesse di un contatto sospetto, lo si può bloccare e poi rimuovere il messaggio in questione. In ultimo, c’è anche la possibilità di disinstallare Whatsapp per poi riscaricarlo senza ripristinare le vecchie chat.

Ad ogni modo, voci di corridoio parlano di un aggiornamento ufficiale in arrivo a breve in grado di dar protezione ad iPhone, Huawei, Samsung e tutti gli altri modelli Android dal blocco di Whatsapp.

