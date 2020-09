Uccide la sorella perché gay: storia terribile nel napoletano. Il fratello l’ha inseguita speronandola e uccidendola. Non accettava anche il fidanzamento con un trans.



Dramma terribile stanotte a Caivano nel napoletano. Un ragazzo di 25 anni, infatti, ha ucciso la sorella 20enne rea di essere gay e di avere una relazione con un compagno trans. Incapace di sopportare ancora tale vergogna, il soggetto ha inseguito la coppia in scooter per poi speronarla.

Uccide la sorella perché gay

La sorella è morta poco dopo l’impatto tremendo, mentre la compagna è rimasta ferita ma è stata anche pestata dal genero non ancora soddisfatto. Questo è stato poi arrestato dalla Polizia. “Volevo dare una lezione, non ucciderle”, ha riferito agli agenti. Ora è in cella accusato di omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dal reato di omofobia.

Maria Paola – questo il nome della vittima – avrebbe anche resistito all’impatto ma è finita su un tubo per l’irrigazione che le ha tranciato la gola. La compagna, che da un po’ di tempo si fa chiamare Ciro, è invece atterrata sul selciato senza imbattersi in nessun ostacolo e ora è attualmente ricoverata in ospedale.

“E’ una storia molto triste, non ho dormito stanotte. Ho battezzato sia lei che il fratello e quest’ultimo l’ho anche sposato qualche anno fa. Non credo che volesse davvero uccidere davvero la sorella, forse voleva dare veramente una lezione ma saranno le indagini a stabilirlo. Quel che è certo è che lui non era culturalmente pronto a tale situazione”, ha riferito padre Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano.

